Fidan Gazze için Ürdün'e gidiyor

Türk medyasında yer alan haberlere göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu'nun Ürdün'deki toplantısına katılacak.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, Ürdün'ün başkenti Amman'da son durumu değerlendirecek.

Amman'da yapılacak toplantıda, Madrid'de kabul edilen bildiride yer alan Gazze’ye acil ve kesintisiz insani yardımın ulaştırılması da ele alınacak. Bu kapsamda "Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı"nın çalışmalarına desteğin artırılması değerlendirilecek.

Gazze Temas Grubu temsilcileri, en son 13 Eylül'de Madrid'de bir araya gelmişti.