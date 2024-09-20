İran, Siyonist İsrail'in Beyrut saldırısını kınadı

İran'ın Lübnan'daki Büyükelçiliği, Siyonist İsrail'in Beyrut'e yönelik düzenlediği hava saldırısına tepki gösterdi.

Eiçilikten yapılan açıklamada, ''Beyrut'un güneyindeki sivil yerleşim yerlerini hedef alarak her türlü sınırı aşan İsrail'in, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu onlarca kişinin katledilmesi ve yaralanmasıyla sonuçlanan barbarca saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Bu tür terör eyleminin Lübnan halkının kararlılığını zayıflatmayacağını bir kez daha yineliyoruz; Şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, işgal ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Camus bölgesinde bir konuta F-35 tipi savaş uçağıyla hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal rejiminin hava saldırısında ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı belirtildi.