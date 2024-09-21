Irakçi'den Nasrullah'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi yayınladığı bir mesajda, Hizbullah'in harekat komutanı İbrahim Akil’in İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyönlerinde düzenlediği saldırıda şehit düşmesinden dolayı Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’a başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Irkaçi, taziye mesajında “Siyonist işgal rejimine karşı mücadelenin kahramanı İbrahim Akil'in bu rejimin saldırısında Lübnan İslami Direniş Cephesi'nin bir grup komutanı ve savaşçısıyla birlikte şehit olmasından dolayı size, Hizbullah'ın yetkilileri ve savaşçılarına, Lübnan hükümeti ve dirençli ve cesur halkına ve bu şehitlerin ailelerin başsağlığı diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Irakçi mesasında ayrıca, “Filistin'in ve Kudüs'ün kurtuluşu davası yolunda şehit olmak ve yaklaşık bir yıldır Siyonist terör rejiminin en vahşi savaş suçlarına ve soykırımına maruz kalan mazlum ve savunmasız Filistin halkını savunmak büyük bir onurdur ve tüm savaşçıların ve şehitlerin zalime karşı mazlumları destekleme yönünde insani ve ahlakı standartlara bağı kaldığının ve İslam’ın talimatlarına uyduğunun tezahürüdür” ifadesini kullandı.

Irakçi’nin mesajına, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 79. oturumuna katılmak üzere New York'a geldiğimde saldırgan ve cani Siyonistlere karşı kahraman Filistin ve Lübnan halkının sesi olmayı İslami ve insani görevim olarak görüyorum. Bu rejim son dönemde işlediği iğrenç eylemleriyle uluslararası standartların ve düzenlemelerin hiçbirine uymadığını, bölge ve dünya barış ve güvenliğini tehlikeye atmak pahasına da olsa gayri meşru amaçlarına ulaşmaya çalıştığını bir kez daha kanıtladı” ifadesi eklendi.

Irakçi, “Allah’ın yardımı ve Filistin, Lübnan ve Batı Asya bölgesindeki İslami direniş cephesinin cesur savaşçılarının gayretleriyle Siyonistlerin Gazze'deki barbarca suçlarına karşı mücadele, Filistin halkının işgal ve saldırganlıktan kurtuluşuna kadar devam edecek ve Kudüs'ün özgürlüğünü vaat ediyor” diye kaydetti.