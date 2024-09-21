ABD, Siyonist rejimin suç ortağıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Resmi raporlara göre, Siyonistlerin Beyrut'un güneyine düzenlediği saldırıda şehit sayısı 31 kişiye, Dahiya'da dün düzenlenen ve son zamanlarda çağrı cihazlarına yapılan iki terör saldırısında toplam şehit sayısı ise 70 kişiye ulaştı. Siyonist rejim ayrıca, Gazze Şeridi'nde son 72 saatte 119 Filistin vatandaşını şehit etti, 209 kişiyi de yaraladı” ifadesini kullandı.

Kenani’nin paylaşımının devamında, “Tüm bu eşi benzeri görülmemiş suç ve vahşete rağmen ABD hükümetinin İsrail rejimine koşulsuz siyasi, askeri, istihbarat ve güvenlik desteğinin devam etmesi ve bu rejimin son dönemde işlediği suçları BM Güvenlik Konseyi'nde savunması, ABD’nin Filistin, Lübnan ve Suriye'ye karşı işlenen suçlarda Siyonist rejimle ortak olmanın hukuki ve uluslararası sorumluluklarını kabul etmesi gerektiği anlamına geliyor” ifadelerine yer verildi.