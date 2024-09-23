Yemen: Lübnan'ın yanındayız

Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik saldırılarını kınayarak, "ABD'nin desteği olmasaydı Siyonist rejimin bu suçları devam etmeyecekti." dedi.

ABD'nin cani Siyonist rejimi toplu katliam araçlarıyla donattığını belirten Muhammed Abdusselam, "Lübnan'a tam desteğimizi bir kez daha beyan ediyoruz ve Lübnan'ın ve onun cesur İslami direnişinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Muhammed Abdusselam, Arap ve İslam ülkelerini sessiz kalmayı bırkmaya ve Filistin ve Lübnan'daki direniş hareketlerini destekleme yönünde tavır almaya çağırdı.