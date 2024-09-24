Irakçi: Filistin ve Lübnan halkının yanındayız

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Siyonist rejimin Filistin ve Libnan'daki cinayetleri hakkında, “İsrail’in, ABD’nin desteğiyle işlediği cinayetler tüm dünyaya açıktır. Buna kayıtsız kalmamalı. İnsanlık hayatına karşı işlenen bu acımasızlığa karşı durulmalı. İran kayıtsız kalmayacak, Filistin ve Lübnan halkının yanındayız” ifadesini kullandı.

İşgalci rejim dün sabahtan beri Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Siyonist rejimin dün Lübnan'a başlattığı kapsamlı saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 492 kişi şehit oldu, 1600'ü aşkın kişi yaralandı.