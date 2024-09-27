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27 Eyl 2024 10:15

Yemen'den Tel Aviv'e balistik füze saldırısı

Yemen'den Tel Aviv'e balistik füze saldırısı

Yemen Ensarullah Hareketi’nin işgal altındaki bölgelere balistik füzelerle saldırdığı aktarıldı.

Gazze savaşının ilk günlerinden itibaren Filistinlilere destek amacıyla saldırılarıyla Siyonist düşmanı şaşırtan Yemen Ensarullah Hareketi, işgal altındaki topraklara füzeli saldırı düzenledi.

Ensarullah Hareketinin işgal altındaki topraklara düzenlediği füze saldırısının ardından Tel Aviv’de sirenler çalmaya başladı.

Siyonist rejim ordusu da bir açıklama yaparak Yemen topraklarından işgal altındaki bölgelere saldırı düzenlendiğini doğruladı.

Siyonist ordu Yemen’in fırlattığı füzenin balistik tipte olduğunu duyurdu.

Bu saldırının ardından işgal altındaki toprakların en büyük havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu.

News ID 1920464

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