Hizbullah, Siyonist rejimin 3 askeri üssünü hedef aldı

El-Neşre'nin haberine göre, Lübnan Hizbullahı, işgal altındaki toprakların çeşitli bölgelerinde Siyonist rejimin önemli askeri mevzilerine yeni füze saldırıları düzenlediğini belirten açıklamalar yayınladı.

Lübnan Hizbullahı'nın savaş bilgilendirme dairesi şu açıklamayı yaptı: "Gazze Şeridi'ndeki direnişin cesur ve onurlu mücadelesine destek vermek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla, Lübnan ve halkını savunmak için İslami Direniş savaşçıları, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü Ramat David üssünü ve havaalanını onlarca füzeyle hedef aldılar."

Lübnan Hizbullah'ı tarafından yapılan bir diğer açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Gazze Şeridi'ndeki direnişin cesur ve onurlu mücadelesine destek vermek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla, Lübnan ve halkını savunmak için İslami Direniş savaşçıları, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü Hayfa'nın kuzeyinde yer alan Zofolon bölgesindeki Rafael şirketine ait askeri sanayi komplekslerini onlarca füzeyle hedef aldılar."

Ayrıca Hizbullah şu açıklamayı yaptı: "Gazze Şeridi'ndeki direnişin cesur ve onurlu mücadelesine destek vermek ve Filistin halkının yanında olmak amacıyla, Lübnan ve halkını savunmak için İslami Direniş savaşçıları, 23 Eylül 2024 Pazartesi günü Ayn Zaytim üssündeki kuzey tugayı karargahını onlarca füzeyle hedef aldılar."