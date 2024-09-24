  1. İran
24 Eyl 2024 18:52

Ayetullah Hamanei emekli askerler ile görüşecek

Ayetullah Hamanei emekli askerler ile görüşecek

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yarın Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile bir araya gelecek.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Kutsal Savunma Haftası münasebetiyle yarın Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde Kutsal Savunma Dönemi komutanları ve emekli askerler ile bir araya gelecek.

Yerel saatle 10.15'te başlayacağı merasim KHAMENEI.IR ve tv1.ir internet sitelerinden canlı olarak yayınlanıyor.

İran ile Irak Baas rejimi arasında 1980'de başlayan ve galibi olmayan 8 yıllık kanlı savaşın üzerinden 44 yıl geçiyor.

İran takviminde, İran-Irak Savaşın ilk haftası (22-29 Eylül) Kutsal Savunma Haftası olarak adlandırılmıştır.

News ID 1920408

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