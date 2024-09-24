Pezeşkiyan: İsrail'in Lübnan'daki barbarlığı durdurulmalı

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.

Pezeşkiyan konuşmasının başında, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Şehit İbrahim Reisi'yi sayıgıyla yad ederek, “Geçen yıl Şehit İbrahim Raisi , aynı kürsüden sizlere hitap etti; O İran halkına hizmet ederken şehit oldu.” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, adalet çerçevesinde tüm insanların, toplulukların ve ulusların haklarına saygı gösterilmemesi durumunda dünyada barış ve istikrarın sağlanmayacağını vurguladı.

Filistin’deki duruma değinen Pezeşkiyan, bölgedeki durumun saldırgan tarafın başka bir milletin haklarını yok sayması, onlara ayrımcılık ve eşitsizlik uygulaması nedeniye ortaya çıktığını kaydetti.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgede, adaletsizlik, baskı, aşırılık, yoksulluk ve cehalet olduğu sürece savaşlar ve kanlar dökülmeye devam edecek. Sorunların köklerine inmedikçe çocuklarımızın geleceğini karanlıktan ve yıkımdan kurtaramayız."

14. Tahran hükümetinin ana gündeminde "değişim", "milli birlik", "dünyayla yapıcı etkileşim" ve "ekonomik kalkınma" yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran’ın yeni döneme girmesi ve gelişen dünya sisteminde yapıcı ve etkin bir rol oynaması için sağlam temeller atmayı, zorlukları ortadan kaldırmayı ve ülkemizle ilişkileri günümüz dünyasının ihtiyaçlarına göre düzenlemeyi amaçlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Son bir yılda tüm dünya İsrail rejiminin doğasını gördü

Pezeşkiyan, son bir yılda dünyanın İsrail rejiminin doğasını gördüğüna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Geçtiğimiz 11 ayda Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 41.000'den fazla masum insan katledildi. Ancak soykırım, çocuk öldürme, savaş suçları ve devlet terörü "meşru savunma" olarak adlandırılıyor! Hastanelere, kreşlere ve okullara askeri saldırı "meşru askeri hedefler", dünya genelinde Gazze’deki soykırımları protesto eden özgürlüksever ve cesur insanlara "antisemitizm!", 70 yıllık işgalin ardından, aşağılanmaya karşı ayağa kalkan insanlara 'terörist' diyorlar! Fakat gerçek şu ki, topraklarımızda bilim adamlarımıza, diplomatlarımıza, misafirlerimize suikast düzenleyen, IŞİD'e ve terör gruplarına açık ve gizli destek veren İsrail'dir. Buna karşın İran, 40 yıldan beri İsrail rejiminin cinayetlerinin ve sömürgeciliğinin kurbanı olan özgürlükçü hareketleri de desteklemiştir.

İsrail'in eylemlerine karşı sokaklarda gösteri yapan ülkelerinizin halkının yanındayız ve (Gazze’de) işlenen insanlığa karşı suçu kınıyoruz."

“Gazze Şeridi'ndeki insanlık suçlarının durdurulması” çağrısı yapan Pezeşkiyan, “Uluslararası toplum derhal şiddeti durdurmalı ve bir an önce kalıcı ateşkes sağlamalı. İsrail'in Lübnan'daki barbarlığı bölge ve dünyayı ateşe vermeden önce durmalıdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail rejiminin Gazze'de başarısızlığa uğradığını ifade ederek, İsrail’in barbarlık, cinayet ve savaşı genişletme çabalarıyla yerle bir olan yenilmezlik mitinin onarılmayacağını kaydetti.

İsrail’in Lübnan saldırılarına tepki gösteren Pezeşkiyan, son günlerde Lübnan’da işlenen terör suçlarının ve binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırıların yanıtsız kalmayacağını söyledi.

“Batı Asya'da ve dünyada 70 yıldır süren güvensizlik kabusunu sona erdirmenin tek yolu, Filistin halkına kendi kaderini tayin hakkının verilmesidir.” diyen Pezeşkiyan, gerçek Filistin sakinlerinin (Müslüman, Yahudi, Hıristiyan) katılımıyla bir referandum düzenlenmesini önerdi.

'İran tarihte hiçbir zaman savaş başlatmamıştır'

Mesut Pezeşkiyan, İran’ın tarihte hiçbir zaman savaş başlatmadığına dikkati çekerek, “Bölgenin çağdaş tarihine bakın, İran hiçbir zaman savaş başlatmamış ve sadece başka devletlerin saldırganlığına karşı kahramanca kendini savunmuş ve saldırganları pişman etmiştir. İran hiçbir ulusun topraklarını işgal etmemiştir. Bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için komşularına ve uluslararası forumlara birçok kez çeşitli planlar önerdi.” dedi.

Batı’nın yaptırımlarını eleştiren Pezeşkiyan, “Çağdaş tarihinde birçok kez tehditlere, savaşa, işgale ve ambargoya maruz kalmış bir ülkenin başkanıyım. İran İslam Cumhuriyeti, başkaları için güvensizlik yaratmaya değil, kendi güvenliğini sağlamaya ve garanti altına almaya kararlıdır.” açıklamasını yaptı.

Ukrayna krizi

Ukrayna krizine de değinen Pezeşkiyan, “Ukrayna ve Rusya halkı için kalıcı barış ve güvenlik talep ediyoruz. Savaşa karşı olan İran, Ukrayna'daki askeri çatışmaların hızla durdurulması gerektiğini vurgularken, her türlü barışçıl çözümü desteklemektedir.” diye konuştu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran nükleer anlaşması olarak da bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) hakkında, “KOEP üyeleriyle işbiliğine hazırız. Anlaşma yükümlülükleri tam olarak ve iyi niyetle uygulanırsa diğer konularda da diyaloga girebiliriz.” dedi.

Amerikan halkına seslenen Pezeşkiyan şunları kaydetti:

"Sınırlarınızın yanına askeri üs kuran İran değil. Ülkenize yaptırım uygulayan, dünyayla ticari ilişkilerinizi engelleyen İran değil. Tıbbi ilaca erişiminizi engelleyen İran değil. Dünyanın bankacılık ve para sistemine erişiminizi engelleyen İran değil. Komutanlarınıza suikast düzenleyen biz değiliz. Ama ABD, İran'ın en değerli komutanına Bağdat havaalanında suikast düzenledi."

İran’a uygulanan yaptırımları “insanlık suçu” olarak yorumlayan Pezeşkiyan, İran milletinin zulme karşı durduğunu kanıtladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran’ın, daha iyi bir dünya inşa etmek için dünya güçleri ve komşularıyla işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.

