Irakçi Azeri mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, 79'uncu BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere 20 Eylül Cuma günü New York kentine gitti.

Irakçi geçtiğimiz günlerde aralarında Lübnan, Suudi Arabistan, Özbekistan, Bulgaristan, Bahreyn, Kuveyt ve Küba dışişleri bakanları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi başkanı, Fasr Körfezi İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri ve BM'nin Gazze işlerinden sorumlu koordinatörü ile görüşmnelerde bulundu.