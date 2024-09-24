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24 Eyl 2024 07:32

Irakçi New York'ta Japon mevkidaşı ile görüştü

Irakçi New York'ta Japon mevkidaşı ile görüştü

New York temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Japonya Dışişleri Bakanı Yōko Kamikawa ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas IrakçiNew York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Oturumu sırasında Japonya Dışişleri Bakanı Yōko Kamikawa ile bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yōko Kamikawa bu görüşmede, İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde Cumartesi akşamı bir kömür madeninde  meydana gelen patlamadan dolayı Irakçi'ye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 79'uncu BM Genel Kurul Oturumuna katılmak üzere 20 Eylül'de New York'a gitmişti.

Irakçi geçtiğimiz günlerde Lübnan, Suudi Arabistan, Özbekistan, Bulgaristan, Bahreyn, Kuveyt ve Küba dışişleri bakanları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi başkanı, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi genel sekreteri ve BM Gazze işlerinden sorumlu koordinatörü ile görüşmüştü.

News ID 1920383

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