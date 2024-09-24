Irakçi New York'ta Japon mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu Oturumu sırasında Japonya Dışişleri Bakanı Yōko Kamikawa ile bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yōko Kamikawa bu görüşmede, İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde Cumartesi akşamı bir kömür madeninde meydana gelen patlamadan dolayı Irakçi'ye başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, 79'uncu BM Genel Kurul Oturumuna katılmak üzere 20 Eylül'de New York'a gitmişti.

Irakçi geçtiğimiz günlerde Lübnan, Suudi Arabistan, Özbekistan, Bulgaristan, Bahreyn, Kuveyt ve Küba dışişleri bakanları, Uluslararası Kızılhaç Komitesi başkanı, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi genel sekreteri ve BM Gazze işlerinden sorumlu koordinatörü ile görüşmüştü.