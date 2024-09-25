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25 Eyl 2024 09:28

İranlı yetkili Avrupalı üst düzey diplomatlarla "yaptırımları" görüştü

İranlı yetkili Avrupalı üst düzey diplomatlarla "yaptırımları" görüştü

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın üst düzey diplomatlarıyla görüştü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecid Taht Revançi ile İngiltere, Almanya ve Fransa'nın üst düzey diplomatları arasında yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelere dair bir görüşme gerçekleştirdi.

Taht Revançi sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün New York'ta İngiltere, Almanya ve Fransa'nın üst düzey diplomatlarıyla yaptığım görüşmede, yaptırımların  kaldırılmasına ve nükleer konularına yönelik müzakereler ile bölgedeki endişe verici duruma dair diyalog ve işbirliğinin gerekliliğine vurgu yapıldı" ifadesini kullandı.
 

News ID 1920419

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