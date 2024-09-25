Irakçi, Borrell ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesini değerlendirdi.

Irakçi paylaşımında, "Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile nükleer müzakereler, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının Ortadoğu’da neden olduğu tehlikeli durum, Ukrayna çatışması ve insan hakları konusunda çifte standarttan kaçınma ihtiyacı da dahil olmak üzere karşılıklı çıkar veya endişeye neden olan bir dizi konu hakkında verimli bir diyalog gerçekleştirdim." dedi.

Irakçi ayrıca, Avrupa Birliği'nin İsrail'e bazı üyeleri tarafından verilen desteği bırakması ve bunun yerine İsrail'in bölgedeki krizi tırmandırmaması için ortak bir tavır alması gerektiğine vurgu yaptığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi dün akşam Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya gelmişti.