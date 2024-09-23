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23 Eyl 2024 09:01

Irakçi, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

Irakçi, Suudi Arabistan Milli Günü'nü kutladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Suudi Arabistan Milli Günü'nü bu ülkenin halkına ve hükümetine tebrik etti.

İran’ın Riyad Büyükelçisi Alirıza Enayeti sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi’nin, Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan’a gönderdiği bir mesajda Suudi Arabistan Milli Günü'nü bu ülkenin halkıyla hükümetine tebrik ettiğini bildirdi.

Enayeti, Irakçi’nin tebrik mesajında ​​Tahran ile Riyad arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ve derinleşmesine vurgu yaptığını belirtti.

Büyükelçi Enayeti ayrıca, Dışişleri Bakanı Irakçi’nin BM Genel Kurul oturumu sırasında Suudi mevkidaşı ile görüştüğünü duyurdu.

News ID 1920348

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