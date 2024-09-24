  1. İran
24 Eyl 2024 10:40

Irakçi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı'nı seçim zaferinden dolayı tebrik etti

Irakçi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı'nı seçim zaferinden dolayı tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Sri Lanka’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Anura Kumara Dissanayake’yi tebrik etti.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Son zamanlarda yapılan başarılı başkanlık seçimleri nedeniyle Sri Lanka halkını ve ayrıca Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake'yi seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ediyorum. İran-Sri Lanka ilişkilerinin yeni Cumhurbaşkanı yönetimi altında iyi ve dostane bir şekilde devam edeceğine ve gelişeceğine inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

Sri Lanka Seçim Komitesi'ne göre, Anura Dissanayake %42,31 oyla seçimi kazandı. 55 yaşındaki bu milletvekili, 2. koalisyon ile "Halkın Özgürlük Cephesi" ve "Halkın Milli İktidarı" partilerinin temsilcisidir.
 

News ID 1920389

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