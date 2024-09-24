Irakçi, Sri Lanka Cumhurbaşkanı'nı seçim zaferinden dolayı tebrik etti

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Son zamanlarda yapılan başarılı başkanlık seçimleri nedeniyle Sri Lanka halkını ve ayrıca Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake'yi seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ediyorum. İran-Sri Lanka ilişkilerinin yeni Cumhurbaşkanı yönetimi altında iyi ve dostane bir şekilde devam edeceğine ve gelişeceğine inanıyoruz" ifadesine yer verildi.

Sri Lanka Seçim Komitesi'ne göre, Anura Dissanayake %42,31 oyla seçimi kazandı. 55 yaşındaki bu milletvekili, 2. koalisyon ile "Halkın Özgürlük Cephesi" ve "Halkın Milli İktidarı" partilerinin temsilcisidir.

