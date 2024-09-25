Pezeşkiyan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, New York ziyareti kapsamında yerel saatle Salı öğleden sonra Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Pezeşkiyan, Vucic'in Gazze ve Lübnan'daki durumla ilgili kaygılarını dile getirmesi üzerine, "Bugün Ortadoğu, Siyonist rejimin katliam ve suçları ve bu suçlara ABD ile bazı Batı ülkelerinin sessiz desteği nedeniyle alevler içinde yanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Gazze'deki insani krizle ilgili detaylı açıklamalarda bulunarak, "Hiçbir uluslararası hukuk çerçevesi, kadınlara, çocuklara, hastanelere, okullara ve sığınaklara saldırıyı meşru göstermez. Ancak Siyonist rejim, bir yıldır Gazze'deki savunmasız ve masum kadın ve çocukları katlettikten sonra, dün itibarıyla Lübnan'a da saldırdı ve birçok masum insanı şehit etti." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Siyonist rejimin bu saldırıları "meşru müdafaa"olarak nitelendirmesini eleştirerek, "Daha yeni doğan ve hastaneden taburcu bile edilmemiş bebekler, Siyonist rejimin öldürmeyi iddia ettiği teröristler mi? Filistin, Lübnan, Suriye ve İran’da Siyonistlerin hedef aldığı kişiler, hangi terör eylemini gerçekleştirmiştir ki, Siyonist rejim onları terörist diye hedef almıştır?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran ve Sırbistan’ın ikili ve uluslararası işbirliklerini faydalı ve yapıcı olarak nitelendirerek, "İki ülke, işbirliğini genişletmek ve ilişkileri geliştirmek için karşılıklı iyi kapasitelere sahiptir." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise bu görüşmede, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarından duyduğu derin üzüntü ve kaygıyı dile getirerek, "İsrail’in Gazze’de ve şimdi de Lübnan’da işlediği suçlar, Amerikalıların desteği ve onayıyla gerçekleşiyor. ABD, böyle politikaları ve eylemleri destekleme konusunda uzun bir geçmişe sahiptir." ifadelerini kullandı.

Vucic, İran İslam Cumhuriyeti’ne Sırbistan toprak bütünlüğüne yönelik yapıcı tutumundan dolayı teşekkür ederek, "İki ülkenin ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini güçlendirmek için birçok alan ve kapasitesi bulunmaktadır." dedi.