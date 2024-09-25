Putin: Nükleer silahların kullanım koşulları netliğe kavuşturulmalı

Rusya Güvenlik Konseyi'nin nükleer caydırıcılıkla ilgili daimi toplantısında konuşan Putin, Rusya Federasyonu'nun nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesinin tartışılması önerisinde bulundu.

Putin, “Bugünün gündeminde, nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikasının temellerinin güncellenmesiyle ilgili konu var. Bu, askeri doktrinin yanı sıra, Rusya'nın nükleer stratejisinin resmi olarak tanımlandığı ve detaylandırıldığı bir belge" dedi.

Putin, Rusya'nın nükleer silah kullanma koşullarının netleştirilmesi gerektiğini belirterek, “Belgenin güncellenmiş versiyonunda (Nükleer Caydırıcılık Alanında Devlet Politikasının Temelleri), nükleer olmayan herhangi bir devletin, nükleer bir devletin katılımı veya desteğiyle Rusya'ya yönelik saldırısının, Rusya Federasyonu'na karşı ortak saldırı olarak değerlendiriiyor” diye konuştu.

Rus lider, Moskova’nın, konvansiyonel silahlarla dahi olsa, düşmanın saldırısının kritik bir tehdit oluşturması durumunda nükleer silah kullanma hakkını saklı tuttuğunu kaydetti.

Putin, ‘nükleer üçlünün’ (stratejik uçaklar, kıtalararası balistik füzeler ve nükleer denizaltılar) devletin ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının en önemli garantisi olmaya devam ettiğine vurgu yaparak, “Bugün nükleer üçlü, devletimizin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanmasının enönemli garantisi, dünyadaki stratejik eşitliğin ve güç dengesinin korunmasının bir aracı olmaya devam ediyor" dedi.

Modern askeri-politik durumun hızla değiştiğini ve Rusya'nın bunu dikkate alması gerektiğini kaydeden Rus lider, “Aynı zamanda modern askeri-politik durumun dinamik şekilde değiştiğini görüyoruz ve bunu, Rusya ve müttefiklerimiz için yeni askeri tehdit ve risk kaynaklarının ortaya çıkması da dahil olmak üzere hesaba katmak zorundayız” dedi.

Nükleer silahların muazzam gücünün bilincinde olan Rusya’nın her zaman küresel istikrar için uluslararası yasal çerçeveyi güçlendirmeye çalıştığını belirten Putin, “Bu silahların sahip olduğu muazzam gücün bilincinde olarak, bu tür konulara her zaman büyük bir sorumlulukla yaklaştık ve küresel istikrar için uluslararası yasal çerçeveyi güçlendirmek ve nükleer silah ve bileşenlerinin yayılmasını önlemek için sürekli çaba gösterdik” ifadelerini kullandı.