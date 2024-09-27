Irakçi’den BRICS’in uluslararası arenadaki rolüne vurgu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu sırasında yaptığı görüşmelerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Lübnan ve Siyonist rejimin bu ülkeye saldırılarının bu görüşmelerin ana gündeminde yer aldığını belirtti.

Lübnan Başbakanı Sayın Mikati'nin katılımıyla Güvenlik Konseyi'nin Lübnan ile ilgili acil toplantısının yapıldığını belirten Irakçi, "Maalesef Güvenlik Konseyi ABD’nin politikası nedeniyle bu toplantıların bir sonuca varmasını hâlâ engelliyor. Bu toplantıda karar alma konusunda da başarısız oldu. Ancak İran, Lübnan, Suriye ve Irak'ın kendi bakış açılarını sunabileceği için bir fırsat oluşturuldu” dedi.

Irakçi, yapılan BRICS Dışişleri Bakanları, Asya Diyalog Forumu ve Bağlantısızlar Hareketi Filistin Komitesi Toplantısı’nda da Gazze, Filistin ve Lübnan meselelerinin ele alındığını vurguladı.

BRICS'in uluslararası alanda, özellikle ekonomik konulardaki rolünün genişletilmesi ve yeni bir kutup haline gelebilmesi gerektiğini vurgulayan Irakçi, “Birçok ülke BRICS'e katılmak istiyor. Bu da BRICS'in yeni dünya düzeninde yerini bulduğunu gösteriyor” ifadelerinde bulundu.