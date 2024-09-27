  1. Siyaset
27 Eyl 2024 17:00

Irakçi, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

Irakçi, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

New York’taki ikili temaslarını sürdüren İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, ikili istişarelerinin devamında dün de Irak, Avustralya, Güney Kore, Brunei, Avustralya, Umman, Polonya, Almanya, Kırgızistan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek görüşmelerde bulunmuştu.

Irakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 79. oturumuna katılmak için 20 Eylül Cuma günü üst düzey bir heyetin eşliğinde New York’a gitmişti.

News ID 1920474

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler