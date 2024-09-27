Irakçi, Dünya Ekonomik Forumu Başkanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York’ta Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, ikili istişarelerinin devamında dün de Irak, Avustralya, Güney Kore, Brunei, Avustralya, Umman, Polonya, Almanya, Kırgızistan ve Ermenistan dışişleri bakanlarıyla bir araya gelerek görüşmelerde bulunmuştu.

Irakçi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 79. oturumuna katılmak için 20 Eylül Cuma günü üst düzey bir heyetin eşliğinde New York’a gitmişti.