Filistin'de barışa ulaşmanın yolu işgalin sona ermesinden geçiyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, New York'taki temaslarının ardından Bağlantısızlar Hareketi Bakanlar Komitesi'nin ‘Filistin’ konulu toplantısında konuşma yaptı.

Dışişleri Bakanı Irakçi konuşmasının başında bu toplantıyı zamanında gerçekleştirdiği ve Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanlığını üstlendiği dönemde Filistin davasını desteklediği için Uganda Cumhuriyeti'ne teşekkür etti.

Siyonist rejimin Gazze’deki suçlarına değinen Irakçi, “Geçtiğimiz yıl İsrail apartheid rejimi, uzun vadeli yasadışı işgal, soykırım politikaları, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere Filistinli sivillere yönelik vahşi saldırılar ve şiddetin yanı sıra, Gazze Şeridi'nde ve diğer Filistin bölgelerinde çok sayıda suç işledi. Bu suçlar, yetmiş yılı aşkın bir süredir kendi kaderini tayin etme hakkı ve insanlık onuru da dahil olmak üzere inkar edilmez haklarından mahrum bırakılan ve İsrail'in yasadışı işgali altında yaşayan bir millete karşı çifte adaletsizliğe yol açmıştır” dedi.

Irakçi, “Mazlum Filistin milletine yönelik soykırımın kurbanlarının sayısı son bir yılda 42 bin kişiye ulaştı. Bu arada bu suçların mağdurlarının neredeyse yüzde 70'i masum çocuklar ve kadınlar. Bu insanlık tarihinin en kanlı rejimlerinin bile ulaşamadığı bir rekor” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Irakçi, “Bu terörist rejim, bir başka saldırı ve organize terör eylemini Tahran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik işldi” dedi.

“İsrail rejiminin çatışmaları tırmandırıp savaşı bölgeye yayma niyeti, bölgede barış ve istikrara bağlı kalmadığını açıkça ortaya koyuyor” diyen Irakçi, “Bu apartheid ve işgalci rejim, şimdi de Lübnan'a karşı adaletsiz bir savaş başlatarak, bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmeye, masum insanlarını katletmeye çalışmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Uluslararası toplumu Siyonist rejimin suçlarını kınamaya çağıran Irakçi, “İran İslam Cumhuriyeti, Filistin davasının kararlı ve samimi bir destekçisi ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanmasında sorumlu bir aktör olarak, Bağlantısızlar Hareketi Filistin Komitesi'nden, bu ulusun özgürlük ve bağımsızlık için verdiği meşru mücadeleyi destekleyen güçlü bir mesaj göndermesini talep ediyor” dedi.

Irkaçi, “İşgal sona ermeyinceye ve Filistinlilerin inkar edilmez hakları gerçekleşmeyinceye kadar bölgede barış ve güvenlik sağlanamayacaktır” ifadesini kullandı.