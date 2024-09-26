Irakçi: İsrail tüm bölgeyi ateşe sürüklemek istiyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Siyonist terör rejimi için uluslararası hukukunun, insan haklarının ve barışın hiçbir anlamı olmadığını ve tüm bölgeyi ateşe sürüklemek istediğini söyledi.

Gazze ve Lübnan’ın durumuna işarette bulunan Irakçi "Lübnan’da ve bölgedeki durum eşi benzeri görülmemiş derecede endişe verici. Bölge tam bir felaketin eşiğinde. Eğer kontrol edilmezse dünya felaketin sonuçlarıyla karşı karşıya kalacak" ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi "İsrail, Gazze'de sivilleri katlediyor ve şimdi de aynı suçları Lübnan'da tekrarladığı ve bu ülkeye karşı saldırı savaşı başlattığı görülüyor. İsrail, üst düzey bir BM yetkilisinin de daha önce tanımladığı gibi, soykırım kampanyasıyla Gazze'yi zaten "yeryüzündeki cehenneme" dönüştürdü" şeklinde konuştu.

Irakçi ayrıca "Uluslararası toplum, Siyonist rejimin suçlarında ABD ve müttefiklerinin rolünü görmezden gelemez. ABD ve bazı Batılı ülkelerin koşulsuz desteği, İsrail'i suç işleme konusunda cesaretlendirmiştir. Bu dokunulmazlık, Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmemesiyle birlikte bölgeyi felakete sürükledi. İsrail yetkilileri, suçlarının cevapsız kalmayacağını anlamalıdır" diye kaydetti.

Irakçi konuşmasını, "Gerginliği azaltmanın yolu belli; İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını derhal durdurmalı. Güvenlik Konseyi, İsrail'in savaşını durdurmak ve derhal ateşkes uygulamak, böylece masum insanların hayatlarını kurtarmak için hemen harekete geçmelidir. Aksi takdirde bölge, geniş çaplı bir çatışma riskiyle karşı karşıya kalacaktır" şeklinde sürdürdü.

