  1. İran
30 Eyl 2024 08:25

İran'da bir sınır muhafızı şehit oldu

İran'da bir sınır muhafızı şehit oldu

Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Hirmand’da silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızı şehit oldu.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki Hirmand ilçesinde Makki sınır karakolu sınır muhafızları ile silahlı kişiler arasında çatışma yaşandı.

Silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızı şehit oldu.

News ID 1920572

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler