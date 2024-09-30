İran'da bir sınır muhafızı şehit oldu

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki Hirmand ilçesinde Makki sınır karakolu sınır muhafızları ile silahlı kişiler arasında çatışma yaşandı.
Silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızı şehit oldu.
Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Hirmand’da silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızı şehit oldu.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Belucistan eyaletindeki Hirmand ilçesinde Makki sınır karakolu sınır muhafızları ile silahlı kişiler arasında çatışma yaşandı.
Silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu bir sınır muhafızı şehit oldu.
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