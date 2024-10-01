Irak İslami Direnişi ABD'yi tehdit etti

Şihab News'in haberine göre, Irak İslami Direnişi, yayımladığı bir bildiri ile Amerika ve Siyonist rejimi İran'a karşı herhangi bir maceradan kaçınmaları konusunda uyardı.

Irak İslami Direnişi Koordinasyon Komitesi, "Eğer Amerika, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik herhangi bir düşmanca eyleme karışırsa ya da Siyonist düşman, İran topraklarına karşı hava operasyonlarını gerçekleştirmek için Irak hava sahasını kullanırsa, Irak ve bölgedeki tüm Amerikan üsleri ve çıkarları bizim hedeflerimiz haline gelecektir (ve o zaman kaçış yolu olmayacaktır)" ifadelerini kullandı.