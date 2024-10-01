Mısırlı futbol yıldızı Aboutrika'dan ''İran'ın misilleme operasyonu'' yorumu

Mısırlı futbol efsanesi Muhammed Aboutrika, İran'ın Siyonist Rejim’e yönelik füzeli operasyonunu değerlendirdi.

Aboutrika, sosyal medya hesabı X üzerinden Tövbe Suresi 14. ayeti paylaştı.

Mısırlı futbolcunun paylaşımı şöyle:

''Onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil rüsvâ etsin, onlara karşı size yardım ve zafer ihsân buyursun, baskı ve zulüm altında inleyen mü’min toplulukların gönüllerini ferahlatsın!’’

Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı ilk açıklamada, İsrail'e yönelik füzeli operasyonun Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah ve Devrim Muhafızları komutanı Abbas Nilfuruşan'ın şehit edilişine bir yanıt olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu eylemin meşru müdafaa olduğu, İsrail'in karşılık vermesi durumunda daha sert bir yanıt verileceği vurgulandı.