Peşezkiyan, Hollanda Başbakanı ile bölgeyi görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Hollanda Başbakanı Dick Schoof telefonda görüştü. İran-Hollanda ilişkilerinin yanı sıra İran'ın nükleer meselesinin ele alındığı görüşmede taraflar, Ortadoğu'daki durumun devam eden tırmanışıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdi.

Görüşmede Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki 400 yıllık ilişkilere atıfta bulunarak, ''Tahran hükümeti olarak komşu ülkeler ve dünya ile ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bu konuda mevcut kapasiteler değerlendirerek ikili ilişkileri genişletebiliriz.'' dedi.

Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen ''Gerçek Vaat-2'' adlı misilleme operasyonuna değinen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uluslararası hukuka uygun olarak yapılan operasyonda yalnızca askeri noktaların hedef alındığını söyledi.

Pezeşkiyan, İran'ın misilleme operasyonunun İsrail rejiminin yarattığı gerilimi azaltmak ve bölgede barışı tesis etmek için yapılan bir girişim olduğunu söyledi.