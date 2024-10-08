Ankara ile Tel Aviv arasında ticaret sürüyor mu?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları” programında yaptığı konuşmada, “İsrail’e karşı ekonomik tedbir uygulayan yegâne devlet biziz.” demişti.

Ankara hükümetinin Tel Aviv ile ticareti askıya alma kararına rağmen iki taraf arasında ticaretin devam ettiği iddia ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan rakamlar da söz konusu iddiaları daha da güçlendirdi.

TÜİK'in aktardığı resmi rakamlara göre, İsrail ile son olarak yapılan ve kayıtlara geçen ihracat, Mayıs ayında 1 milyon 514 bin dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayının ardından ise resmi kayıtlara göre Tel Aviv ile ticaret gerçekleşmedi.

Ancak Mayıs ayıyla birlikte Türkiye ile Filistin arasındaki ticarette dikkat çekici bir artış yaşandı. Nisan ayında 9 milyon 360 bin dolar olan Filistin'e ihracat rakamları ilerleyen aylarda şu şekilde kaydedildi:

- Nisan: 9 Milyon 360 bin dolar

- Mayıs: 49 milyon 351 bin dolar

- Haziran: 61 milyon 281 bin dolar

- Temmuz: 128 milyon 895 bin dolar

- Ağustos: 138 milyon 336 bin dolar

Söz konusu rakamlar Filistin'e yapılan ihracat konusunda alışılmadık bir düzlem izliyor. Yılın ilk 4 ayında Türkiye'den Filistin'e yapılan ihracatın toplamı 47 milyon 585 bin dolar düzeyindeydi. 2023 yılı boyunca Türkiye'den Filistin'e yapılan ihracat ise 132 milyon 374 bin dolardı.

TÜİK rakamlarına göre bu yılın Ağustos ayındaki ihracat 2023 yılının tamamında yapılan ihracatı geride bırakmış oldu.

İddialara göre İsrail ile ticarete halen devam eden firmalar Türkiye'den çıkışta varış noktasını Filistin olarak kaydederken, gemilerin rotası üzerinde bu nokta İsrail olarak değiştiriliyor. Filistin'e olan ihracat rakamlarındaki anormal artışın sebebinin bu olduğu belirtiliyor.

TÜİK'in Ağustos ayı verilerine göre "Filistin'e" en fazla ihracatı yapılan ürün sınıfları şöyle:

- Ana Demir ve Çelik İmalatı: 20 milyon 502 bin dolar

- Plastik Ürünlerin İmalatı: 11 milyon 388 bin dolar

- Kürk Hariç Giyim Eşyası İmalatı: 9 milyon 170 bin dolar

- Bitkisel ve Hayvansal Sıvı Ve Katı Yağların İmalatı: 6 milyon 27 bin dolar

- Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi ve Kullanılabilir Hale Getirilmesi: 5 milyon 932 bin dolar

En fazla artışın yaşandığı ürün kalemlerinden birinin demir ve çelik ürünleri olduğu dikkat çekiyor. 2024 yılı başından bu yana bu alandaki ihracatın artışı şu şekilde:

- Ocak: veri yok

- Şubat: 23 bin 439 dolar

- Mart: 82 bin 146 dolar

- Nisan: veri yok

- Mayıs: 58 bin 764 dolar

- Haziran: 332 bin 504

- Temmuz: 12 milyon 264 bin dolar

- Ağustos: 20 milyon 502 bin dolar

- Eylül: 48 milyon 470 bin dolar