Yemen: Amerikan petrol tankerini hedef aldık

El-Mesire'nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, iki askeri operasyonun Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yahya Seri, bir video açıklamasında, "Mazlum Filistin ve Lübnan halkını desteklemek ve Amerika ile İngiltere'nin ülkemiz Yemen'e yönelik saldırılarına cevap vermek amacıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri iki askeri operasyon gerçekleştirmiştir." dedi.

Seri, "İlk operasyonda Amerikan petrol tankeri (OLYMPIC SPIRIT), Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve iki insansız hava aracı (İHA) ile doğrudan hedef alınmış ve büyük hasar görmüştür. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze ve İHA birimleri bu operasyonu ortaklaşa gerçekleştirmiştir. İkinci operasyonda ise Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze birimi, Hint Okyanusu'nda (ST. JOHN) adlı gemiyi doğrudan bir kanatlı füze ile hedef almıştır. Bu saldırı, geminin sahibi olan şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına seyahat yasağını ihlal etmeye çalışması nedeniyle gerçekleştirilmiştir." ifadelerinde bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Siyonist rejimin deniz ablukasını sürdüreceklerini ve Gazze Şeridi ile Lübnan'a yönelik saldırılar durdurulmadıkça Siyonizm karşıtı operasyonların devam edeceğini vurguladı."