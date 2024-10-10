  1. Dünya
  2. Ortadoğu
10 Eki 2024 23:36

Yemen: Amerikan petrol tankerini hedef aldık

Yemen: Amerikan petrol tankerini hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Seri, Kızıldeniz'de bir Amerikan petrol tankerine düzenlenen füze ve İHA saldırısının yanı sıra, Hint Okyanusu'nda bir başka geminin kanatlı füze ile vurulduğunu açıkladı.

El-Mesire'nin haberine göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, iki askeri operasyonun Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yahya Seri, bir video açıklamasında, "Mazlum Filistin ve Lübnan halkını desteklemek ve Amerika ile İngiltere'nin ülkemiz Yemen'e yönelik saldırılarına cevap vermek amacıyla Yemen Silahlı Kuvvetleri iki askeri operasyon gerçekleştirmiştir." dedi.

Seri, "İlk operasyonda Amerikan petrol tankeri (OLYMPIC SPIRIT), Kızıldeniz'de 11 balistik füze ve iki insansız hava aracı (İHA) ile doğrudan hedef alınmış ve büyük hasar görmüştür. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze ve İHA birimleri bu operasyonu ortaklaşa gerçekleştirmiştir. İkinci operasyonda ise Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin füze birimi, Hint Okyanusu'nda (ST. JOHN) adlı gemiyi doğrudan bir kanatlı füze ile hedef almıştır. Bu saldırı, geminin sahibi olan şirketin işgal altındaki Filistin limanlarına seyahat yasağını ihlal etmeye çalışması nedeniyle gerçekleştirilmiştir." ifadelerinde bulundu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü, Siyonist rejimin deniz ablukasını sürdüreceklerini ve Gazze Şeridi ile Lübnan'a yönelik saldırılar durdurulmadıkça Siyonizm karşıtı operasyonların devam edeceğini vurguladı."

News ID 1920857

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler