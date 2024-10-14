Galibaf: Masum Lübnan halkının sesiyiz

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Cenevre Uluslararası Konferans Merkezi'nde düzenlenen PAB 149. Genel Kuruluna hitap etti.

Galibaf, ''Bu zirvenin teması daha barışçıl ve sürdürülebilir bir gelecek için bilim, teknoloji ve inovasyonun kullanılmasıdır. Ancak gerçek şu ki, bugün bilim ve teknoloji, insanlığa daha barışçıl bir gelecek sağlamak yerine, savaşa, sivil katliamlara ve terör rejimi İsrail’e hizmet etmektedir.'' dedi.

Lübnan temaslarının ardından Cenevre'ye geldiğini belirten Galibaf, ''Lübnan'ın mazlum halkının sesiyiz. Bu halk, her an Amerikan yapımı savaş uçaklarının vahşi saldırısını bekliyor, ama insanlığın en büyük düşmanını yenme konusunda oldukça kararlıdır.’’ ifadesini kullandı.

Galibaf, Hizbullah'ın Golani üssüne düzenlediği başarılı operasyonu hakkında, ''Rejim, insanlık ve şeref adamı Nasrullah’ın şehit edilmesiyle Lübnan'daki direnişi sonlandıracağını sanıyordu, ancak sahada Siyonistlere vurulan darbeler ve Golani üssüne yapılan operasyon, Hizbullah'ın yaşadığını ve Lübnan halkı tarafından da desteklendiğini rejime gösterdi.'' değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan’da ateşkes konusuna dair Galibaf, "Burada İran'ın, Beyrut hükümeti, Lübnan meclisi ve direnişi tarafından onaylanan her türlü ateşkesi destekleyeceğini ifade etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

İranlı yetkili, soykırımcı İsrail ordusunun işlediği sivil katliamlarına tepki göstererek, ''10.000'den fazla çocuğu öldürmekle kalmayıp bununla gurur duyan, uluslararası hukuk ve ahlaki değerleri hiçe sayan bir rejimle karşı karşıyayız.’’ diye konuştu.

İsrail rejimini destekleyen ülkelere seslenen Galibaf, ''Onlara çok geç olmadan İsrail’e askeri, ekonomik, siyasi, istihbari bilgi ve medya yardımına son vermelerini ve İsrail'i kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye baskı yapmalarını tavsiye ediyorum.’’ dedi.

149. Genel Kuruluna hitap eden Galibaf, ''Dünyadaki tüm meclislerden, insanlığı ve insan onurunu kurtarmak için tarihi görevlerini sorumlu bir şekilde yerine getirmelerini ve barış ve insanlık düşmanlarını uluslararası toplumdan tecrit etmelerini rica ediyorum.’’ şeklinde konuştu.