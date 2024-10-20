Galibaf: Üç ada İran'ın bir parçasıdır

Meclis Oturumunda konuşan İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "Avrupa Birliği ve diğer palavracılar şunu bilmelidir ki, üç ada olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb İran'ın bir parçasıdır ve hiç kimse bu tartışılmaz ilkeye aykırı hareket etmeye cesaret edemeyecek" dedi.

Meclis Başkanı Galibaf "Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, enerjisini Siyonist rejimin savaş makinesini durdurmaya harcamak yerine, İran’ın toprak bütünlüğüne ilişkin asılsız iddialarda bulunmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ve ona bağlı bazı etkili ülkeler de kendilerini bağımsız ve iradeli ülkelerden, Siyonist rejimin emirlerini dinleyen ve bu rejimin Gazze ve Lübnan'daki soykırımını meşrulaştıran aktörlere dönüştüler" ifadesini kullandı.

Galibaf konuşmasının devamında "Siyonist rejimin güvenlik, askeri, siyasi ve bölgesel denklemlerini değiştiren ve bu kanserli tümörün varlığına onarılamaz bir darbe indiren, Şehit Senvar'ın değerli hayatı boyunca sürdürdüğü karmaşık operasyonlardan biri olan Aksa Tufanı’nın uygulanmasıdır. Seyyid Hasan Nasrullah'ın şehadeti ile Hizbullah'ın hala hayatta olduğunu gördüğümüz gibi, Sinvar'dan sonra da Hamas'ın işgale karşı savaşmaya devam edeceğini göreceğiz. Şehit Sinvar’ın ömrünün sonuna kadar verdiği mücadelenin görüntüleri dünyanın her yerinde onlarca, yüzlerce Sinvar ve Nasrullah'ı eğitecek ve Kudüs Şerif'in kurtuluşunu hızlandıracaktır. Şehadetinden dolayı ailesine, yoldaşlarına ve Hamas'a başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

