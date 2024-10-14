Hizbullah'tan Tel Aviv'e füzeli operasyon

Hizbullah Hareketi'nin Lübnan'dan işgal altındaki Filistin topraklarının orta kesimine füze fırlattığı açıklandı.
Füze saldırının ardından Tel Aviv ve çevresinde siren sesleri çalarken işgalciler sığınaklara gitti.
Siyonist işgal rejiminin sözde başkenti Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.
Yoğun füze saldırısı nedeniyle Siyonist yerleşim birimlerinde yaşayan en az 2 milyon kişi sığınaklara kaçtı.
El Cezire televizyonuna göre, işgal altındaki toprakların 200 noktasında siren sesleri yükseldi.
Hizbullah'ın Tel Aviv'e düzenlediği füzeli saldırıda bir Siyonist ağır yaralandı.
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