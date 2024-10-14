Hizbullah, Hayfa'yı yeniden hedef aldı

El-Meyadin muhabiri, Hizbullah'ın işgal altındaki Hayfa'ya yönelik bir füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu rapora göre, Hizbullah güçleri, işgal altındaki Hayfa'ya 10 füze fırlattı. Ayrıca, bu işgal altındaki bölgede birkaç patlama meydana geldiği de rapor edildi.

Siyonist rejimin ordusuna ait radyo, Hayfa'ya yönelik bu 10 füzenin fırlatıldığını kabul etti. İbranice yayın yapan medya organları, en az üç füzenin Hayfa'ya isabet ettiğini itiraf etti.

Dün gece, Hizbullah, işgal altındaki Hayfa'nın güneyinde bulunan Siyonist askeri üssünü benzersiz bir İHA operasyonuyla ağır bir şekilde vurdu.