Hizbullah Siyonist rejime ait bir İHA'yı düşürdü

Lübnan Hizbullah Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada, Siyonist rejime ait "Elbit Hermes 900" tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdükleri belirtildi.
Açıklamada, Siyonist rejimin Lübnan sınırına yakın askeri bölgelerin yanı sıra Hayfa kentine yönelik füzeli saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.
Hizbullah açıklamasında Siyonist rejimin topçu biriminin Udem'deki mevzilerini de hedef aldığını duyurdu.
Hizbullah daha önce, Lübnan üzerinde Siyonist insansız hava araçlarını birçok kez düşürmüştü.
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