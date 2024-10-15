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15 Eki 2024 14:49

Ürdün: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi savaş ilanıdır

Ürdün: Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi savaş ilanıdır

Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi, Filistinlilerin Batı Şeria'dan zorla göç ettirilmesinin savaş ilanı anlamına geldiğini ve Ürdün'ün buna asla izin vermeyeceğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Batı Şeria'dan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesinin savaş ilanı anlamına geldiğini ve Ürdün'ün buna asla izin vermeyeceğini belirtti.

Es-Safedi, Ürdün'ün İsrail'in saldırılarına derhal son vermesini talep ettiğini ve İsrail’in Batı Şeria'dan Filistinlileri Ürdün'e zorla göç ettirmeye yönelik planlarının Ürdün'ün güvenliğini tehlikeye atacağını vurguladı.

Es-Safedi, Ürdün hükümetinin bu durumu savaş ilanı olarak gördüğünü ve bu tür bir girişime karşı tüm imkanlarıyla direneceğini açıkladı.

News ID 1920997

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