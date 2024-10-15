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15 Eki 2024 15:00

Aşdod kentinde feda operasyonu: 1 ölü, 4 yaralı

Aşdod kentinde feda operasyonu: 1 ölü, 4 yaralı

İşgal altındaki Aşdod kenti yakınlarında bir yolda düzenlenen direniş eyleminde bir siyonist polis öldü, üç kişi de yaralandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Siyonist güçlere ve yerleşimcilere yönelik direniş eylemleri devam ediyor.

Katar'ın El Cezire televizyonunun haberine göre, Aşdod kenti yakınında iki ayrı noktada direniş eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Olayda ağır yaralanan bir siyonist polis, hastaneye kaldırıldığı sırada öldü.

Haberde, Yavne kavşağı yakınlarında yaşanan eylemde dört kişinin de yaralandığı, yaralılardan birinin orta ciddiyette yaralar aldığı, diğerlerinin ise hafif yaralandığı aktarıldı.

Son haftalarda işgal güçlerine darbe vuran feda eylemlerinde belirgin bir artış yaşandı.

News ID 1920998

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