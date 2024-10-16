İran ve Azerbaycan’dan enerji alanında işbirliğine vurgu

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknijad, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptğı görüşmede “İran’ın dış politikasında komşular özel bir önceliğe sahiptir ve bunlar arasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeri de özeldir, bu nedenle 14. hükümette iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştiğini göreceğimizi umuyorum” dedi.

Petrol ve enerji sektörünün Azerbaycan ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin eksenlerinden biri olduğunu ifade eden Paknijad "Bu alanda Azerbaycan tarafından işbirliği düzeyinin artırılmasına yönelik önerilen her türlü teklifi memnuniyetle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Enerji alanında işbirliğinin gelişimini hızlandırmak amacıyla iki ülke arasında ortak çalışma grubunun oluşturulmasına vurgu yapan Muhsin Paknijad, Petrol Bakanlığı Uluslararası İlişkiler ve Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısını, enerji alanındaki gelişmeleri takip etmek üzere atadı.

Azerbaycan, İran'la ortak petrol projelerinde işbirliği yapmaya hazır

Şahin Mustafayev ise "Şu anda İran ile Azerbaycan arasında çok eski kökenlere dayanan geniş ilişkiler mevcut olup, İran ziyaretimizin amacı iki ülke arasındaki ilişkileri gözden geçirmek ve gelecekteki projelerin uygulanması konusunda müzakere yapmaktır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile görüşmesine işarette bulunan Mustafayev, İran-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirilmekten yana oduğunu belirterek, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, İran ile karşılıklı ilişkilere büyük önem vererek mevcut ve gelecekteki projelerin hayata geçirilmesine vurgusunu beyan etmiştir" ifadelerinde bulundu.

Mustafayev ayrıca İran ile Azerbaycan arasında ikili projelerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için ortak bir çalışma grubunun kurulmasını da memnuniyetle karşıladı.