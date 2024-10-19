İran Enerji Bakanı Çin'e gidecek

İran Enerji Bakanı Abbas Aliabadi, Çin Ulusal Enerji İdaresi’nin davetlisi olarak 3. Kuşak ve Yol Girişimi konferansına katılmak üzere Çin'e gidiyor.

3. Kuşak ve Yol Girişimi konferansı “Enerjinin ortak geleceği için inovasyon” temasıyla23-24 Ekim tarihleri arasında Çin’in Şantung eyaletindeki Qingdao kentinde düzenlenecek.

Bu konferans Enerji tedarikinde daha fazla çeşitlilik için enerji bağlantısı alanında işbirliğinin güçlendirilmesi; Enerji iletimi ve enerji güvenliğinde denge sağlamak için farklı enerjilerin örtüşmesini geliştirmek; Temiz enerji alanında baz yük enerji kaynaklarının yatırımı ve üretimi; Yeni enerji depolama gibi yeni teknolojilerdeki gelişim süreci; Yapay zeka ve büyük veri gibi yeni teknolojilerin enerji sektöründe uygulanması ve yeşil enerji işbirliğinin ve teknolojik yeniliğin teşvik edilmesinde yeşil finansın rolünün daha iyi kullanılmasını amaçlıyor.