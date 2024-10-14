Azerbaycan ile ilişkilerin genişletilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, bugün öğle saatlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'i kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ortak tarihi ve kültürel bağlara dikkat çeken Pezeşkiyan, "Sizler bizim kardeşlerimizsiniz ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne duyulan saygının altını çizerek, "Herhangi bir ülkenin egemenlik haklarının göz ardı edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda bölgeye dış güçlerin müdahalesini doğru bulmuyoruz. Çünkü güvenlik ve bölgesel sorunları işbirliği ile çözebileceğimize inanıyoruz. Bu, İran İslam Cumhuriyeti’nin her zaman vurguladığı temel bir politikadır." şeklinde konuştu.

Pezeşkiyan, iki ülke arasındaki anlaşmaların bir an önce uygulanması gerektiğine de dikkat çekerek, "Diğer komşu ülkeler ve bölgedeki İslam ülkeleri ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde de belirttiğim gibi, halklar arasındaki ilişkileri kolaylaştıracak imkanlar sağlamalıyız. Bu doğrultuda, İslam ülkeleri arasındaki bağlantıları geliştirecek tüm projeleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, güvenliğin güçlendirilmesi ve ülkeler arasındaki işbirliğinin artırılması için sınırların kapatılmasına gerek olmadığını belirterek, "İslam ülkelerinin pazarları birbirine açık olmalı ve tüccarlar rahatça iş yapabilmelidir. Ülkelerimiz arasındaki demiryolu ve karayolu bağlantılarının kurulmasını destekliyoruz ve enerji ile tarım alanlarında yapılan anlaşmalara bağlıyız." dedi.

Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya ilişkin olarak da, olayın adli sürecinin yakından takip edildiğini vurguladı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, ülkesinin İran ile ilişkilerini genişletmeye hazır olduğunu belirterek, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi olarak, İran ile ekonomik, ticari, enerji takas hatları, kültürel, transit taşımacılık ve ortak karayolu ile demiryolu projelerinin tamamlanması ve geliştirilmesi, güvenlik ve savunma alanlarında işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. İran ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz." dedi.

Mustafayev ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bölgedeki huzur ve barışın güçlendirilmesini istediğini belirterek, "Herhangi bir ülkeye yönelik toprak iddiamız yoktur ve aynı şekilde hiçbir ülkenin toprak bütünlüğümüze yönelik iddialarını kabul etmiyoruz. Bölgedeki sorunların, bölge ülkeleri arasında müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadelerinde bulundu.

Mustafayev, ülkesinin İran ile kapsamlı işbirliğine devam etmeye ve önceki anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı Bakü’de yakın zamanda düzenlenecek olan iklim değişikliği konulu uluslararası bir toplantıya davet etti.