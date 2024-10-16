Pezeşkiyan, Umman Sultanı ile bölgeyi görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda bölgedeki gelişmeleri özellikle de Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’da işlediği cinayetlei görüştü.

Umman'la ilişkileri geliştirmenin İran’ın komşuluk politikasının önceliklerinden biri olduğuna işarette bulunan Pezeşkiyan, bölge ülkeleri arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliklerinin güçlendirilmesi bölgedeki sorunların çözülmesine zemin hazırlayabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "İslam ülkeleri olarak birlik içinde olmamız durumunda Siyonist rejim ABD ve batılı ülkelerin desteğiyle bu kadar kolay suç işlemeye cesaret edemez" ifadesinde bulundu.

Umman’ın Gazze ve Lübnan konusundaki tutumunu takdir eden Pezeşkiyan Siyonist rejimin durdurulması için destekçilerine daha fazla baskı uygulanmasını talep etti.

Bu telefon görüşmesinde Heysem bin Tarık ise, İran’ın Gazze ve Lübnan dahil olmak üzere bölgesel meselelere ilişkin tutumunu takdir etti.

Heysem bin Tarık, Gazze ve Lübnan'daki mazlum halkların haklarının korunmasını ülkesinin öncelikleri arasında sıralayarak "Umman, batılı ülkelerin İsrail'in suçlarına desteğinin devam etmesinin kabul edilmez olduğunu her zaman vurgulamıştır" diye kaydetti.

