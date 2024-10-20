Güler, Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katıldı

Dünyanın en büyük müslüman nüfusa sahip ülkesi ve en büyük 3. demokrasisi Endonezya'da yeni devlet başkanı Prabowo Subianto yemin ederek görevine başladı.

Subianto için geniş katılımlı yemin töreni yeni başkent Nusantara'da düzenlendi.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Endonezya Cumhurbaşkanlığı Devir Teslim Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler, törende, yeni göreve başlayan Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriklerini ve başarı dileklerini iletti.