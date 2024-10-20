İşgalcilere karşı Filistin halkını savunan İzzeddin El-Kassam Tugayları ve Filistinli diğer direniş grupları Gazze Şeridi’nde işgal ordusuna 380 gündür direnmeye devam ediyor.

Siyonist bir komutan Gazze'de öldürüldü

Arap medyasına göre, Siyonist İsrail ordusu 401'inci Tugay komutanı Ehsan Daksa, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde öldürüldü.

Albay Daksa'nın, işgal altındaki Filistin'deki Dürzi kabilesinden olduğu aktarıldı.

Gazze'nin kuzeyindeki Cebeliya'nın farklı bölgelerinde çıkan çatışmalarda 3 Siyonist subayın da öldüğü aktarıldı.

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi kuzeyini insansızlaştırmaya ve halkını tehcir etmeye yönelik saldırıları sürüyor.