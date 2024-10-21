Son 24 saatte 23 Siyonist asker yaralandı

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi ve Lübnan cephesinde çıkan çatışmalarda 23 askerin yaralandığı belirtildi.
Bu açıklamada, ''Lübnan'ın güneyinde 13 asker, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda ise 6 asker yaralandı.'' denildi.
İşgal ordusu, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çıkan çatışmada bir albayın öldüğünü itiraf etmişti.
Yapılan açıklamada, 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daksa'nın öldüğü ifade edilmişti.
İsrail rejiminin bölgeyi tamamen ele geçirme girişimine karşın bölgedeki Filistinli grupların direnişi devam ediyor.
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