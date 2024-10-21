İran ve Tanzanya arasında ticari işbirliği anlaşması

İran Sanayi Geliştirme ve Modernizasyon Örgütü'nün (IDRO) Yönetim Kurulu Başkanı Ferşad Mukimi ve Tanzanya Ticareti Geliştirme Örgütü Başkanı Letife Khamis'in katılımıyla düzenlenen İran-Tanzanya ortak ekonomik komisyonunun beşinci toplantısının sonunda iki ülke arasında ticari ve endüstriyel işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Taraflar ayrıca, her türlü ortak işbirliğinin gerçekleştirilmesine ve işbirliği alanlarının harekete geçirilmesine yardımcı olacak bir çerçeve oluşturmak amacıyla yakın gelecekte ortak bir komite kurmaya hazır olduklarını duyurdu.

İran Sanayi Geliştirme ve Modernizasyon Örgütü'nün (IDRO) Yönetim Kurulu Başkanı Mukimi "Tanzanya'nın endüstriyel ihtiyaçlarının çoğu ulaşım altyapısı, enerji, hammadde ve endüstriyel makineler, madencilik ekipman ve makineleri ve ilaç endüstrileriyle ilgilidir" dedi.

İran-Tanzanya Ortak Komisyonu'nun altıncı toplantısının 2026 yılında Tahran'ın ev sahipliğinde yapılması planlanıyor.