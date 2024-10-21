İran: Türkiye ile ilişkilerimiz en iyi seviyede

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği ilk basın toplantısında gündemdeki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu toplantıda Dışişleri Bakanlığı'nın kıdemli diplomatı Behzad Saberi ve İran'ın eski Azerbaycan Büyükelçisi Seyyid Abbas Musavi de hazır bulundu.

Irakçi'nin Bölge Turu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi'nin bölgedeki son gelişmeleri görüşmek ve Siyonist rejimin suçlarını durdurmaya çalışmak amacıyla çıktığı bölge turuna değinen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, “Dışişleri Bakanı'nın gezisi Lübnan'da başladı ve diğer ülkelerde devam etti. Bu istişareler devam edecek. Dışişleri Bakanı, gezilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Mısır ve Fransa dışişleri bakanları da dahil olmak üzere çeşitli yetkililerle görüşmelerde bulundu” dedi.

Sözcü Bekayi, “Bölge zorluklarla karşı karşıya olsa bile komşularla ilişkileri geliştirmeye yönelik çabaların sürdürülmesi, İran'ın dış politikasının temel önceliklerinden biridir” ifadesini kullandı.

Bekayi ayrıca, İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi'nin bugün Bahreyn ve Kuveyt'e ziyarette bulunacağını duyurdu.

Bölgedeki Gerilimi Azaltmada Rusya ve Çin'in Rolü

Rusya ve Çin'in bölgedeki gerginliği azaltmadaki rolüne atıfta bulunan Bekayi, “Rusya ve Çin Güvenlik Konseyi'nin iki önemli üyesi olarak önemli bir rol oynayabilir. İsrail rejiminin saldırganlığına karşı bu iki ülkenin tutumu nettir” dedi.

İran- Türkiye İlişkileri

İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında Bekayi, “Bölgede etkili iki güç olan İran ve Türkiye ilişkileri en iyi seviyede. 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile önemli görüşmeler yapıldı." ifadelerinde bulundu.

Bekayi, İran ve Türkiye’nin Filistin'in desteklenmesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere tüm ikili ve çok taraflı diplomatik kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladığını ifade etti.

İran'daki Nükleer Tesislere Saldırı Tehdidi

Bekayi, İran’daki nükleer tesislere yönelik saldırı tehdidine ilişkin olarak, “Ülkedeki nükleer tesislere yönelik saldırı tehditleri uluslararası belge ve kararlara göre kınanıyor ve reddediliyor. Talebimiz açık ve bunu ajansa bir notla duyurduk” dedi.

Gazze'deki Suçları Durdurmaya Yönelik Çabaları Memnuniyetle Karşılıyoruz

Bekayi, Gazze'deki savaş çığırtkanlığını ve suçları durdurmaya yardımcı her türlü çabayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine üye olarak tüm ülkelerin belirli görevleri vardır. Gazze'deki suçların durdurulmasına yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerinde bulundu.

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