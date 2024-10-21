  1. Ekonomi
21 Eki 2024 19:57

İran'dan Ebu Musa Adası'na konut projesi

İran'dan Ebu Musa Adası'na konut projesi

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı, Fars Körfezi'nde bulunan Abu Musa Adası'nda 110 konut inşa etmeyi planlıyor.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bir yetkili, Fars Körfezi'nde bulunan Abu Musa Adası'nın İran'ın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, bu adada 110 konut inşa edileceğini duyurdu.

Toplam yüzölçümü 12 kilometre kare olan adada bulunan tek yerleşim olan Ebu Musa şehrinde 1.868 kişi yaşamaktadır.

İranlı yetkililer Fars Körfezi'ndeki üç ada olan Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarının ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu her zaman dile getiriyor ve aynı zamanda bu konuyu herhangi bir tarafla "müzakere etmeyeceğini" vurguluyor.

Hürmüz Boğazı'na yakınlığı ve bölgedeki petrol potansiyeli sebebiyle stratejik konumda yer alan adalarla ilgili BAE hakimiyet iddiasında bulunuyor.

News ID 1921142

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