Irakçi: Bölgedeki tüm ABD üslerini yakından izliyoruz

Bölgedeki son gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey bir heyetin başında Kuveytt’e bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi basına yaptığı açıklamada, “Bölgedeki tüm ABD üslerini ve hareketlerini yakından izliyor ve Ürdün'deki ABD üsleri hakkında Ürdün yetkililerine bilgi veriyoruz” dedi.

Tüm bölgede savaşı durdurmaya çalıştıklarını belirten Dışişleri Bakanı Irakçi, “Elbette barışın sağlanması için farklı yollara gidilebilir, biz de bölge ülkeleriyle temas halindeyiz. Temsilcim Beyrut'ta bulunuyor ve taraflarla görüşüyor. Ateşkese karar vermek elbette Lübnan hükümetinin sorumluluğundadır ve biz de onlara yardımcı olacağız” ifadesini kullandı.

Bakan Irakçi, Kuveyt gezisinde ekonomik ve ticari ilişkiler hakkında da görüşmelerde bulunacağını belirtti.

Irakçi, “Bölgedeki tüm ülkeler bize İsrail'in nükleer merkezlere saldırması bir yana, İran'a saldırmasına da karşı olduklarını söylüyor. İsrail'in herhangi bir şekilde İran'a saldırması halinde aynı şekilde karşılık alacağını vurguluyoruz” ifadelerinde bulundu.

İran'ın Siyonist rejime yanıt vermeye hazır olup olmadığı hakkındaki bir soruya şöyle yanıt verdi:

“İsrail hiçbir suçtan kaçınmadı ve bu suçları ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle işlemeye devam ediyor. Tabii bunların bir kısmı savaş suçudur. Nükleer tesislere saldırmak büyük bir uluslararası suçtur ve tehditte bulunmak da suçtur.”

Irakçi, “ABD’nin hiçbir uluslararası kurala uymadığını biliyoruz, ancak olası tehditlere yanıt vermeye hazırız ve kendimizi savunmak için kendi araçlarımız ve yöntemlerimiz var. Nükleer tesislerimize saldırırlarsa kendilerini nasıl bir tepkinin beklediğini biliyorlar” dedi.