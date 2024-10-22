Tahran'daki Valiasr Meydanı’na “Fars Körfezi” temalı bir resim asıldı

Son günlerde, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleri ile Avrupa Birliği'nin ortak sonuç bildirisinde, resmi ve güvenilir belgelere aykırı olarak İran'dan, onların "işgal" olarak nitelendirdiği üç İran adası (Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Ebu Musa) üzerindeki kontrolüne son vermesi talep edilmiştir.

Bu bildirinin bir bölümünde, İran’a karşı düşmanca bir tutum benimsenmiş ve bu konudaki uluslararası hukuk belgeleri göz ardı edilerek, bahsi geçen adalar üzerindeki İran'ın egemenliği, Birleşik Arap Emirlikleri’nin toprak bütünlüğünün ihlali ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilkelerine aykırı olduğu iddia edilmişti.

Buna dayanarak Tahran'daki Valiasr Meydanı'na bu sabah “Fars Körfezi ve Üçlü adalar” temalı yeni resim asıldı.

Resimde ayrıca “Sen benim saf atalarımın mirasısın, dünya var olduğu sürece benim toprağımsın” şiiri yer almaktadır.

