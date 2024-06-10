Fars Körfezi'ndeki 3 ada İran'ın ayrılmaz bir parçası

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin sonuç bildirgeside yer alan İran'la ilgili asılsız suçlamaları kınadı ve bu tür açıklamaların kabul edilmez olduğunu söyledi.

Kenani, Fars Körfezi'nde bulunan Ebu Musa, Büyük Tonb ve Küçük Tonb adalarının İran'a ait olduğunu vurgulayarak, “Bu üç ada İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçasıdır ve İran İslam Cumhuriyeti, bu adalar üzerinde herhangi bir iddiayı istikrar bozucu ve ve iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla böyle bir durumu da şiddetle kınamaktadır." dedi.

İran İslam Cumhuriyeti her zaman uluslararası hukuka ve yükümlülüklerine bağlıdır. Bu nedenle barışçıl nükleer programıyla ilgili asılsız açıklamaları değersiz görmektedir.