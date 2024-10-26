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26 Eki 2024 14:17

El-Husi: İran'a yapılan saldırı İsrail'in terörist doğasını gösteriyor

El-Husi: İran'a yapılan saldırı İsrail'in terörist doğasını gösteriyor

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısını kınayarak, bu gibi saldırıların İran'ın kararlı tutumunu etkileyemeyeceğini vurguladı.

El-Meyadin'in haberine göre, Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi, Siyonist rejimin İran’a saldırısını kınayarak bu saldırının bölgeye olumsuz sonuçlar getireceği konusunda uyardı.

El-Husi, "İran’a yapılan saldırıyı kınıyoruz ve eminiz ki bu eylem ne İran’ı ne de Filistin davasına olan desteğini etkileyecektir." dedi.

El-Husi ayrıca, "İran’a yapılan Siyonist saldırı, tüm bölgeyi olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracak olup, geçici İsrail rejiminin saldırgan ve terörist doğasını ortaya koymaktadır." ifadelerini ekledi.

News ID 1921263

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