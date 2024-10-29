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29 Eki 2024 08:44

Yemen: Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde üç gemiyi hedef aldık

Yemen: Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde üç gemiyi hedef aldık

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde 3 gemiyi balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını açıkladı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri,  "işgal altındaki Filistin topraklarına giriş yasağını " çiğneyen 3 gemiye operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Seri, Umman Denizi'nde "SC MONTREAL" ve "MAERSK KOWLOON" adlı gemilerin İHA'lar ve kanatlı füzelerle hedef alındığını, Kızıldeniz'de de "MOTARO" adlı gemiye çok sayıda balistik füze atıldığını ve söz konusu operasyonların başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Seri, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal etmeleri nedeniyle vurulduğunu kaydettiği gemilerin maliki olan şirketler hakkında bilgilendirmede bulunmadı.

News ID 1921344

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